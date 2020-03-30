Врач рассказала о влиянии прививки БЦЖ на смертность от коронавируса

Действительно ли эта вакцина защищает от COVID-19?

Американские ученые связали смертность от коронавируса с отказом от прививки БЦЖ (Бацилла Кальмета-Герена), предназначенной для борьбы с туберкулезом.

Проанализировав данные, специалисты пришли к выводу, что те страны, где не была принята прививка БЦЖ, сильнее всего пострадали от коронавируса. Это Италия. Испания, Нидерланды и США.

"Комбинация пониженной смертности и заболеваемости может сделать эту прививку одним из главных инструментов в борьбе с коронавирусом", - пишет medRxiv.

Кроме вышеперечисленных трех стран, в группу необязательной вакцинации населения входят Канада, Великобритания, Германия, Франция, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Дания, Норвегия, Словения, а также Швейцария, Австралия, Израиль, уточняет издание argumenti. Эти страны давно избавились от массовой туберкулезной инфекции, поэтому решили исключить эту прививку из национального списка. В странах Восточной Европы ее делают систематически, в том числе и в России.

Однако в нашей стране поставили под сомнение выводы американских ученых. Очень маловероятно, что вакцина может влиять на COVID-19, ведь до этого она не блокировала развитие гриппа, аденовируса и других заболеваний.

"БЦЖ просто является очень хорошим активатором иммунитета. А когда иммунная система возбуждается, то она, в том числе, влияет и на вирус. При введении вакцины БЦЖ активизируется интерферонная система, активно продуцируется гамма-интерферон. А он губит вирусы, подавляет и уничтожает их. Может быть, дело в этом",- объяснила изданию Metro доцент кафедры фтизиатрии Военно-медицинской академии имени Кирова Гоар Баласанянц.

Врач предупредила, что прививка БЦЖ не спасет человека от коронавируса, если в его организме есть какие-то поломки иммунной системы.

"Почему умирают пожилые люди от коронавируса? Потому что у них, скорее всего, какие-то глубокие поломки организма, которые способствуют снижению иммунитета, либо напрямую, либо косвенно. И молодые, которые умирают – скорее всего, тоже имеют нарушения, о которых не подозревали", - отметила Баласанянц.

По данным ВОЗ, коронавирусной инфекцией заразились как минимум 739 967 тысяч человек, умерли 35 016, вылечились 156 402.

В России 1 837 зараженных коронавирусом. Умерли 12 человек, вылечились 66. С 30 марта для всех жителей Москвы и Подмосковья ввели режим обязательной самоизоляции.

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