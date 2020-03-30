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Врач предупредил об опасности коронавируса для молодых людей

18:12
  • понедельник
  • 30 марта 2020

COVID-19 не щадит никого

С поручением к губернаторам проработать дополнительные меры по борьбе с коронавирусом обратился премьер-министр Михаил Мишустин. Глава кабинета министров призвал использовать в этом вопросе опыт Москвы. В ряде регионов уже последовали примеру столицы, объявив о введении режима самоизоляции для всех граждан. Кроме того, правительство выделяет 33,5 миллиарда рублей субъектам федерации на организацию дополнительных мест в больницах, закупку оборудования и машин скорой помощи.

В специальный инфекционный бокс помещается пациент с подозрением на коронавирус. Здесь есть средства для реанимации пациентов, включая самый передовой прибор для искусственной вентиляции легких. Две с лишним тысячи таких машин скорой помощи в ближайшее время поступят в регионы. Но первую из них, что символично, отправляют именно в Крым.

"Автомобиль только сегодня пришёл. Вот мы его перед вами сняли с погрузчика. Сейчас мы его в ускоренном режиме ставим на учёт. Я надеюсь, что уже завтра он получит номера, выйдет на дорогу и будет оказывать помощь", - сказал директор ГБУЗ РК "Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи" Сергей Олефиренко.

За последние сутки в России подтверждено 302 новых случая коронавируса. Впервые этот диагноз поставлен заболевшим во Владимирской и Вологодской областях, республиках Марий Эл и Калмыкия, а также в Алтайском крае. Так что теперь число регионов, в которых есть хотя бы один пациент с подтвержденным COVID-19, достигло 71.  А общее количество заболевших по стране превысило одну тысячу восемьсот человек. 12 скончались. 66 выздоровели.

"География расширяется. И хочу отметить, что больше 25% - это контактные по семье. Контактные по пассажирскому транспорту и по работе", - заявила главный государственный санитарный врач Анна Попова.

Это, вероятно, те, кто пренебрегал самоизоляцией и рекомендациями врачей, которые уже устали повторять: мойте руки и носите маски, а лучше не выходите из дома. И неважно, сколько вам лет - 65 или 30. Вирус не щадит никого. Среди заболевших - уже 17 детей. А 102 новых пациента с COVID-19 - это люди от 18 до 40 лет. И то, что они переносят болезнь легко, тоже абсолютный миф.

"Как вы знаете, уже в Москве и не только в Москве количество пациентов, которые младше 60 лет, находятся на искусственной вентиляции легких, их достаточно много. Это не пожилые пациенты. Но они протекают очень тяжело. Я думаю, для того, чтобы люди понимали, что надо сидеть дома, им просто хоть раз надо задуматься о смерти. Они должны понять, готовы они встретиться с ней в ближайшее время или нет. И если не готовы, то лучше бы сидели дома и не попадали в больницы", - заявил директор НИИ им. Склифосовского Сергей Петриков.

Но эти рекомендации проигнорировали в том числе и многие москвичи, хотя столица в лидерах по числу заболевших. За сутки их количество возросло сразу на 212 человек. А общее число составило 1226. В итоге московские власти были вынуждены принять дополнительные меры. Режим самоизоляции теперь распространяется на всех жителей города. Покидать квартиру можно, чтобы обратиться за медицинской помощью или если есть иная угроза здоровью и жизни. Также разрешается выходить в ближайший магазин или аптеку. Ходить на работу, если она не предусматривает возможности исполнять обязанности удаленно. Выгуливать домашних животных, но не дальше 100 метров от дома. Мусор тоже можно выносить в ближайший пункт сбора бытовых отходов. При этом движение личного и общественного транспорта не ограничивают. Въезд и выезд из города тоже.

"По мере разработки информационных систем мы будем с каждым днём всё жёстче и жёстче контролировать эту ситуацию. Надеюсь, что к концу недели у нас будут информационные системы, которые позволят нам практически полностью контролировать перемещения граждан и профилактировать нарушения, которые могут возникать. Ждем также и принятие федерального закона, который позволит более активно работать по этому вопросу", - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Все эти решения, подчеркнул мэр Москвы, принимались после согласования с президентом и правительством, которое сегодня также одобрило нормы, ужесточающие наказание за нарушение карантина. Суммы штрафов довольно серьёзные. В первый раз гражданину придется заплатить от 15 до 40 тысяч рублей. Должностному или юридическому лицу - от 50 до 150 тысяч. При повторном нарушении (или в случае, если вы заразите кого-то) штраф увеличивается в два раза. А для организаций он будет доходить до миллиона рублей. В ближайшее время эти изменения будут внесены в Кодекс об административных правонарушениях, подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин. Также правительство рекомендовало другим регионам взять пример с Москвы и Подмосковья.

"Вчера также указами мэра Москвы и губернатора Московской области был существенно расширен режим повышенной готовности. Шаги, которые там предпринимаются, это логичное продолжение политики президента и правительства по борьбе с коронавирусом. В текущей ситуации это поможет уберечь себя и своих близких. Прошу руководителей субъектов Российской Федерации обратить внимание на опыт коллег и проработать возможность введения подобных мер в своих регионах", - потребовал Мишустин.

Режим обязательной самоизоляции уже введён в Мурманской, Калининградской, Вологодской областях, Липецкой, Рязанской, Свердловской областях, а также в республике Татарстан. Это меры на упреждение возможного распространения коронавируса. Число заболевших продолжает расти. Причем в основном диагноз все-таки подтверждается у россиян, побывавших за границей. Многих из них пришлось эвакуировать после того, как авиасообщение с рядом стран было прервано. Сейчас эта работа почти завершена.

"В связи с тем, что поток тех, кто прилетает фактически в страну, сокращается. Количество рейсов за эти десять дней снизилось. Количество людей, которые прилетают также. Сегодня координационным штабом принято решение о сокращении с завтрашнего дня количества рейсов, которые будут вывозить наших граждан", - объявил министр транспорта Евгений Дитрих.

Авиаотрасль, подчеркнули в правительстве, окажется среди наиболее пострадавших из-за коронавируса. Власти обещают помощь. Она, по словам Михаила Мишустина, будет также оказана малому и среднему бизнесу. Сегодня, в частности, прозвучало обещание от государства взять на себя треть расходов по ранее взятым кредитам, выплаты по которым уже отложены на полгода.

Александр Панюшкин, Александр Званцев, "ТВ Центр".

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