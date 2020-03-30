Названа дата окончания режима всеобщей самоизоляции в Москве

В столичном оперативном штабе сообщили, что меры будут действовать до 14 апреля

Режим обязательной самоизоляции для всех москвичей (независимо от возраста) будет действовать с 30 марта до 14 апреля. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по контролю ситуации с коронавирусом.

Как заявили "Интерфаксу" в штабе, Собянин имел все правовые основания для введения ограничений на перемещение граждан по городу в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции.

"Режим повышенной готовности, введенный Сергеем Собяниным 5 марта, предусмотрен ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". Объявление режима повышенной готовности позволяет городским властям вводить ограничения и применять меры реагирования, необходимые для предотвращения распространения инфекции", - отметили в оперштабе.

Накануне московские власти приняли дополнительные меры по борьбе с коронавирусом. Режим самоизоляции теперь распространяется на всех жителей города, а не только тех, кому больше 65 лет.

Покидать квартиру можно, чтобы обратиться за медицинской помощью или в случае, если если есть иная угроза здоровью и жизни. Также разрешается выходить в ближайший магазин или аптеку. Ходить на работу, если она не предусматривает возможности исполнять обязанности удаленно. Выгуливать домашних животных, но не дальше 100 метров от дома. Мусор тоже можно выносить в ближайший пункт сбора бытовых отходов. При этом движение личного и общественного транспорта не ограничивают. Въезд и выезд из города тоже.

В понедельник на сайте mos.ru были опубликованы ответы на самые главные вопросы о режиме самоизоляции.

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