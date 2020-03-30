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Центробанк приостанавливает покупку золота

19:32
  • понедельник
  • 30 марта 2020

Решение регулятора вступит в силу 1 апреля

Банк России с 1 апреля приостанавливает покупку золота на внутреннем рынке драгоценных металлов.

Это связано со сложившейся ситуацией на финансовом рынке. Дальнейшие изменения о покупке драгоценных металлов будут приниматься Банком России в зависимости от обстановки, пишет ТАСС.

Ранее в ЦБ сообщили, что меры, принятые в стране в связи с недопущением распространения коронавируса, приведут к снижению экономической активности. 

Международные резервы России по состоянию на 28 февраля 2020 года составляют 570 миллиардов долларов. По итогам 2019 года резервы регулятора в золоте выросли на 7,5% (+158,6 тонны).

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