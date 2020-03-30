Режим строгой самоизоляции в Москве запрещает ездить в гости на такси

Оставайтесь дома

Такси во время самоизоляции будет работать в обычном режиме. Однако в мэрии призвали москвичей не злоупотреблять поездками и не ездить в гости.

"Нет, нельзя. Режим ограничения передвижений введен в том числе для того, чтобы люди как можно меньше контактировали друг с другом, даже если это родственники", - ответ на один из самых распространенных вопросов опубликован на сайте мэра.

Чтобы помочь родственникам, можно сделать заказ через интернет и оплатить доставку прямо к дому.

Общественный транспорт будет ходить в обычном режиме, можно использовать личный автомобиль. Въезд и выезд из Москвы не ограничен.

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