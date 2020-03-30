Путин и Трамп обсудили меры по борьбе с коронавирусом

Лидеры провели продолжительный телефонный разговор

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели продолжительный телефонный разговор в понедельник по инициативе американской стороны. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

"Главы государств выразили серьёзную озабоченность в связи с масштабами распространения коронавируса в мире и проинформировали друг друга о предпринимаемых в России и США мерах по противодействию этой угрозе. Обсуждены возможности более тесного взаимодействия двух стран на этом направлении", - говорится на сайте пресс-службы главы государства.

Путин и Трамп обменялись мнениями по текущему состоянию мирового рынка нефти. Собеседники условились о российско-американских консультациях на этот счёт по линии министров энергетики.

В ходе телефонных переговоров также были затронуты некоторые вопросы двусторонних отношений. Лидеры договорились о продолжении личных контактов.

Ранее телефонный разговор с Путиным анонсировал Трамп. Он назвал темы их беседы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"