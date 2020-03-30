Путин подписал указ о призыве в армию

С 1 апреля на военную службу призовут 135 тысяч человек

Весной 2020 года в российскую армию призовут 135 тысяч человек. Об этом говорится в указе президента Владимира Путина. Документ опубликован на сайте правовой информации.

"Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2020 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих… призыву на военную службу, в количестве 135 000 человек", - говорится в указе главы государства.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что всех призывников, отправляющихся в войска этой весной, протестируют на коронавирус. После прибытия в части их изолируют на срок не менее двух недель.

Как писала газета "Известия", военкоматы уже оборудовали специальными постами контроля состояния здоровья призывников. Все пункты перешли на особый режим работы. Всех молодых людей, у которых будут выявлены симптомы заболевания, передадут медикам.

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