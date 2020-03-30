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Режим обязательной самоизоляции объявили еще в 14 регионах страны

20:01
  • понедельник
  • 30 марта 2020

Мишустин распорядился распространить московский опыт на всю страну

Вслед за Москвой и областью еще 14 российских регионов объявили о режиме обязательной самоизоляции в связи с коронавирусом.

Об этом сообщил telegram-канал Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Республика Адыгея

Республика Марий Эл

Республика Татарстан

Республика Якутия

Архангельская область

Вологодская область

Иркутская область

Калининградская область

Мурманская область

Новгородская область

Липецкая область

Рязанская область

Свердловская область

Ульяновская область

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин призвал распространить столичные ограничительные меры на всю страну.

"Прошу руководителей субъектов обратить внимание на этот опыт и проработать возможность введения подобных мер в своих регионах", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.

В воскресенье Сергей Собянин сообщил о введении в Москве всеобщей самоизоляции. Режим начал действовать 30 марта. Всеобщая самоизоляция распространяется на всех жителей столицы и области вне зависимости от возраста. Граждане могут покидать дома только в случае обращения за медицинской помощью, поездок на работу, похода в магазин или аптеку, выноса мусора и выгула домашних животных. При этом гулять с собаками разрешено только в радиусе 100 метров от жилища. Аналогичные меры введены в Подмосковье.

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