Кремль опроверг заявление Трампа о просьбе Путина

Слова президента США о санкциях не соответствуют действительности

В Кремле опровергли заявление американского лидера Дональда Трампа о просьбе президента России Владимира Путина отменить санкции.

Ранее в понедельник Трамп, анонсируя разговор с Путиным, предположил, что российская сторона будет настаивать на отмене введенных Вашингтоном против Москвы санкций.

"Он, возможно, попросит об этом. Он уже в течение двух лет просит об этом… В отношении них действуют жесткие санкции, им это не нравится", - заявил Трампа в эфире Fox News.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос ТАСС, соответствуют ли действительности слова Трампа, ответил: "Нет, это не так".

Как сообщила по итогам телефонного разговора Путина и Трампа пресс-служба Кремля, лидеры обсудили борьбу с коронавирусом и нефть. Они также условились продолжить контакты.

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