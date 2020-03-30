"Боюсь звонить в скорую": Борисова заподозрила у себя коронавирус Лещенко

Градусника у теледивы тоже нет

Телеведущая Дана Борисова пожаловалась на плохое самочувствие: у нее сильный сухой кашель, сиплый голос и озноб.

При этом она не может измерить свою температуру, потому что в ее доме нет градусника, а идти к врачу боится.

"Как-то все одно к одному: заболела собачка, у нее пневмония. Колю ей второй день антибиотики. А с утра 29 марта плохо стало мне <…> Звонить в скорую просто боюсь. Если меня увезут, кто присмотрит за собакой? Попробую как-то дойти до аптеки, может быть, помогут, дадут каких-то лекарств", - рассказала Борисова "Вечерней Москве".

Светская львица предположила, что могла подхватить коронавирус от певца Льва Лещенко через Андрея Малахова. Сейчас она лечится чает с имбирем и медом.

26 марта стало известно, что у Лещенко подтвердился коронавирус. COVID-19 спровоцировал у певца двустороннюю пневмонию. Сначала его содержали в реанимации, но спустя несколько дней перевели в обычную палату. Сейчас он идет на поправку.

История с Лещенко вызвала настоящий переполох в российском шоу-бизнесе. Дело в том, что незадолго до госпитализации он посетил юбилей Аллы Крутой, сестры продюсера Игоря Крутого. На этот праздник собралось множество звездных гостей.

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