ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Умер режиссер Владимир Ласточкин

20:54
  • понедельник
  • 30 марта 2020

Его не стало в Международный день театра

Скончался театральный режиссер и драматург Владимир Ласточкин.

Главного идеолога Российского Театра масс не стало 21 марта. Ласточкину было 78 лет. О причинах смерти не сообщается.

"Он ушел из жизни в Международный день театра, в наш профессиональный праздник, который мы впервые провели не все вместе", - сообщили ТАСС в Союзе театральных деятелей (СТД).

Ласточкин - знаменитый режиссер театрализованных представлений, был одним из инициаторов создания Совета по массовым формам театрального искусства при СТД.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Владимир Ласточкин
Владимир Ласточкин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.