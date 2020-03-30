Умер режиссер Владимир Ласточкин

Его не стало в Международный день театра

Скончался театральный режиссер и драматург Владимир Ласточкин.

Главного идеолога Российского Театра масс не стало 21 марта. Ласточкину было 78 лет. О причинах смерти не сообщается.

"Он ушел из жизни в Международный день театра, в наш профессиональный праздник, который мы впервые провели не все вместе", - сообщили ТАСС в Союзе театральных деятелей (СТД).

Ласточкин - знаменитый режиссер театрализованных представлений, был одним из инициаторов создания Совета по массовым формам театрального искусства при СТД.

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