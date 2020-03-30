Умер режиссер Владимир Ласточкин

Его не стало в Международный день театра
Скончался театральный режиссер и драматург Владимир Ласточкин.
Главного идеолога Российского Театра масс не стало 21 марта. Ласточкину было 78 лет. О причинах смерти не сообщается.
"Он ушел из жизни в Международный день театра, в наш профессиональный праздник, который мы впервые провели не все вместе", - сообщили ТАСС в Союзе театральных деятелей (СТД).
Ласточкин - знаменитый режиссер театрализованных представлений, был одним из инициаторов создания Совета по массовым формам театрального искусства при СТД.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"