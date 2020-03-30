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Оперштаб уточнил информацию о сроках режима самоизоляции в Москве

20:49
  • понедельник
  • 30 марта 2020

Появившаяся ранее информация о 14 апреля является неверной

Московский оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом скорректировал информацию о сроке завершения режима самоизоляции.

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Ранее в понедельник в официальном телеграм-канале штаба появилось сообщение, что, "согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля". Позднее штаб изменил информацию в посте и сообщил, что режим самоизоляции будет действовать в "ближайшее время".

Как пояснили в штабе, появившаяся ранее информация о 14 апреля является неверной. Решения о дальнейших сроках режима самоизоляции будут приниматься с учетом развития эпидемиологической ситуации по коронавирусу. Там отметили, что срок режима самоизоляции определяется указом президента России Владимира Путина.

Ранее власти Москвы ответили на главные вопросы о самоизоляции в столице. В частности, ездить в гости на такси запрещается.

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