Метель в Москве задержится на сутки

Выпадет до 8 сантиметров снега

МЧС предупредило москвичей о надвигающихся на столицу метели, снегопаде и порывистом ветре. Ведомство продлило экстренно предупреждение до вторника, 31 марта.

Непогода начнется после 21:00 30 марта и продолжится до 18 часов 31 марта. Порывы ветра составят 12-17 метров в секунду, выпадет до восьми сантиметров снега, местами возможна гололедица. Вечером столбик термометра может опуститься до минус пяти градусов.

Спасатели рекомендовали обходить стороной рекламные щиты, не парковать автомобили под деревьями, а на дорогах быть предельно аккуратными - стоит значительно снизить скорость и держать дистанцию.

Коммунальные службы столицы находятся в режиме повышенной готовности. Снегоуборочная техника, комплексные бригады, а также снегосплавные пункты готовы к приему выпавшего снега, заявил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

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