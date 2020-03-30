"В семье не без урода": Путин потребовал пресекать взвинчивание цен

Властям в регионах необходимо бороться со спекулянтами

Объективное информирование людей по развитию ситуации с коронавирусом и принимаемым мерам по противодействию инфекции является лучшим ответ на всякого рода провокации, слухи и домыслы. Об этом заявил Владимир Путин в ходе совещания с полномочными представителями президента в федеральных округах. Оно прошло по видеосвязи. Глава государства отметил, что России удалось сдержать взрывное распространение коронавируса и выиграть время.

На связи с Кремлем - полномочные представители президента в федеральных округах.

"Обращаюсь и к вам, и к представителям всех уровней власти: наши действия должны быть обоснованными и профессиональными. Сегодня делается всё, чтобы угроза не затронула большого количества людей. Но подготовка должна быть проведена во всех регионах и с учётом всех просчитанных вариантов развития ситуации на основе опыта других стран. Нужно принимать все необходимые в данной ситуации меры. Даже если они людям непосвящённым в проблему кажутся для России сегодня несколько избыточными. Как говорится, береженого бог бережёт", - сказал Путин.

Избыточными кому-то показались и меры принятые в Москве и Подмосковье. С понедельника введён всеобщий режим изоляции, из дома теперь без особой необходимости власти требуют не выходить.

"Эта мера оправданна и необходима для огромной, многомиллионной агломерации, которая первой столкнулась с распространением коронавируса. Прошу москвичей и жителей Подмосковья отнестись к этим вынужденным, но абсолютно необходимым шагам, к профилактическим и ограничительным мерам со всей серьёзностью и с полной ответственностью. Речь сейчас о вашем здоровье, о безопасности и жизни тех, кто находится рядом с вами", – объяснил глава государства.

Особенно речь идёт о людях старшего поколения. Владимир Путин призывает общество активнее помогать тем, кто сейчас безоружен против вируса, объяснять, почему нужно оставаться дома, и делать это должны все - от внуков до президента.

"Если вы хотите сохранить свое здоровье и свою жизнь, вы должны оставаться дома. Мы думаем о вас. Подумайте, пожалуйста, и вы о себе", - сказал президент.

При этом, конечно же, во всех регионах должна быть обеспечена поддержка людей в возрасте, доставка им лекарств и продуктов, оказание медпомощь на дому. Полпредам президента поручено взять всё это под личный контроль и в самое ближайшее время завершить тотальную инвентаризацию государственных больниц и частных клиник.

"Под вашу личную ответственность нужно детально оценить реальную готовность коечного фонда, использовать все возможности, чтобы быстро нарастить, если потребуется, резерв свободных коек. Очевидно, что часть больниц на временной основе потребуется полностью перепрофилировать под лечение больных с коронавирусом. Надо обеспечить их всей необходимой техникой, оборудованием, профильными специалистами по нормативам Минздрава. В регионах ситуация с коечным фондом разная, отличается друг от друга. Поэтому уже сейчас следует предусмотреть схемы межрегионального взаимодействия, включая приём больных из соседних регионов, а также выезд медицинских бригад, служб скорой помощи за пределы территории своего субъекта федерации", - заявил глава государства.

Защитные меры, вводимые на опережение, позволили предотвратить взрывное распространение коронавируса. Выигранное время Владимир Путин требует использовать.

"Необходимо оперативно задействовать все лабораторные мощности, а также развернуть дополнительные центры диагностики как в государственных, так и в частных медицинских организациях. Сделать это, чтобы уже в ближайшие дни резко нарастить объёмы тестирования на коронавирус. Также оцените возможности профильных предприятий, с тем, чтобы подключить их к выпуску эффективных тест-систем. Целый ряд таких систем в России уже создан. Прошу обеспечить оперативную регистрацию новых тест-систем. Пожалуйста, не затягивайте с этим. Там, где потребуется, не только российского, но и зарубежного образца. Сейчас надо использовать все возможности, а они есть. Работа с нашими иностранными партнерами продолжается", - указал Путин.

Для лечения пациентов с диагнозом COVID-19 должно быть всё необходимое. Создаётся резерв лекарств, аппаратов ИВЛ и медицинского персонала. Чтобы всё это не пригодилось - прибывающим из-за границы россиянам нужно 14 дней находиться на карантине, все их контакты с другими людьми должны быть известны.

"Такая работа должна быть проведена реально, хочу это подчеркнуть, реально, на деле, а не по бумажкам и не по отчётам. Без всяких исключений", - подчеркнул президент.

Полпредам президента поручено следить, чтобы сотрудники больниц вовремя получали положенные выплаты, а люди в любом регионе не видели в магазинах искусственно завышенные цены. Тем более, что все товары жизненной необходимости имеются с запасом.

"По товарам жизненной необходимости уже создан необходимый запас и резерв. Тем не менее прошу вас постоянно отслеживать положение дел, вместе с коллегами из регионов не допускать локальных сбоев в розничном сегменте торговли и, что очень важно для людей, контролировать ситуацию с ценами на продовольствие, лекарства, средства индивидуальной защиты, другие востребованные сейчас товары. Необходимо полностью исключить любые попытки ограничить товарные потоки между регионами. У нас уже было такое в недалеком прошлом. Хочу подчеркнуть: наша страна – это одна большая семья. Но и здесь, как говорится, "в семье не без урода". Поэтому прошу жестко пресекать любые факты спекуляции, монопольного взвинчивания цен", - призвал глава государства.

Подхватившая вирус экономика теперь требует ручного управления. Регионы получат дополнительные деньги, чтобы не урезать свои бюджеты. Это сохранит госконтракты для бизнеса и рабочие места.

"На федеральном уровне уже сформирован список системно значимых предприятий и отраслей, по которым необходим особый мониторинг. В свою очередь, каждый регион должен сформировать такой список и на своём уровне, что называется, в ручном режиме. Нечего этого бояться. Нужно обеспечивать работоспособность таких предприятий, а значит и сохранение рабочих мест", - сказал Путин.

Всё это дополнительные поручения Владимира Путина к тем, что уже были озвучены 25 марта. Президент особо подчеркнул, что власти всех уровней должны координировать свою работу. Только так можно не только победить новый вирус, но и преодолеть его последствия.

Пётр Вершинин. "ТВ Центр".

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