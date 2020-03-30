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В Петербурге ввели режим полной изоляции

22:23
  • понедельник
  • 30 марта 2020

Жителям предписано не покидать свои дома

Все больше российских регионов вслед за Москвой и Московской областью объявляют о введении режима обязательной самоизоляции. Примеру столицы уже последовали в Санкт-Петербурге, передает "ТВ Центр".

"Не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с постановлением", - говорится в постановлении регионального правительства.

Режим самоизоляции ввели Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Адыгея, Архангельская область, Белгородская область, Вологодская область, Волгоградская область, Иркутская область, Калининградская область, Курская область, Ленинградская область, Липецкая область, Марий Эл, Мурманская область, Нижегородская область, Новгородская область, Рязанская область, Татарстан, Саратовская область, Свердловская область, Ульяновская область, Чечня, Чувашия, Якутия.

О дополнительных мерах противодействия коронавирусу ранее говорили на заседании президиума координационного совета  по борьбе с распространением инфекции. Так, кабинет министров принял решение выделить 33,5 миллиарда рублей регионам на организацию дополнительных мест в больницах, закупку оборудования и машин скорой помощи.

Подробности смотрите в репортаже "ТВ Центра":

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