Лавров обсудил с Помпео ситуацию с коронавирусом

Глава МИД России и госсекретарь США созвонились после беседы Владимира Путина и Дональда Трампа

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео созвонились в понедельник, чтобы обсудить ситуацию в мире, вызванную пандемией коронавируса. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Стороны подтвердили намерение содействовать реализации решений саммита "Группы двадцати", прошедшего 26 марта в формате видеоконференции. Затрагивались и другие актуальные вопросы международной повестки дня, включая ситуацию в сфере стратегической стабильности и сирийское урегулирование, а также некоторые проблемы двусторонних отношений.

Ранее в понедельник прошел телефонный разговор президентов США и России. Темой беседы Владимира Путина и Дональда Трампа также стала борьба с распространением коронавируса.

Главы государств выразили серьёзную озабоченность в связи с масштабами распространения инфекции в мире и проинформировали друг друга о предпринимаемых в России и Соединенных Штатах мерах по противодействию этой угрозе. Были обсуждены возможности более тесного взаимодействия двух стран на этом направлении.

Президенты также обменялись мнениями по текущему состоянию мирового рынка нефти. Условлено о российско-американских консультациях на этот счёт по линии министров энергетики. Были затронуты и некоторые вопросы двусторонних отношений. Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о продолжении личных контактов. Телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны.

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