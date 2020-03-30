ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Лавров обсудил с Помпео ситуацию с коронавирусом

22:32
  • понедельник
  • 30 марта 2020

Глава МИД России и госсекретарь США созвонились после беседы Владимира Путина и Дональда Трампа

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео созвонились в понедельник, чтобы обсудить ситуацию в мире, вызванную пандемией коронавируса. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Стороны  подтвердили намерение содействовать реализации решений саммита "Группы двадцати", прошедшего 26 марта в формате видеоконференции. Затрагивались и другие актуальные вопросы международной повестки дня, включая ситуацию в сфере стратегической стабильности и сирийское урегулирование, а также некоторые проблемы двусторонних отношений.

Ранее в понедельник прошел телефонный разговор президентов США и России. Темой беседы Владимира Путина и Дональда Трампа также стала борьба с распространением коронавируса.

Главы государств выразили серьёзную озабоченность в связи с масштабами распространения инфекции в мире и проинформировали друг друга о предпринимаемых в России и Соединенных Штатах  мерах по противодействию этой угрозе. Были обсуждены возможности более тесного взаимодействия двух стран на этом направлении.

Президенты также обменялись  мнениями по текущему состоянию мирового рынка нефти. Условлено о российско-американских консультациях на этот счёт по линии министров энергетики. Были затронуты и некоторые вопросы двусторонних отношений. Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о продолжении личных контактов. Телефонный  разговор состоялся по инициативе американской стороны.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Сергей Лавров и Майк Помпео
Сергей Лавров и Майк Помпео
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.