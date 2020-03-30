"Наши дедушки переживали и не такое": как оправдываются нарушители самоизоляции

Нерабочую неделю многие восприняли как повод для прогулок и туристических поездок

Несмотря на указы властей и настоятельные рекомендации медиков, всё еще остаются те, кто игнорирует опасность распространения коронавируса. Некоторые люди продолжают вести обычный образ жизни, не задумываясь об ответственности. Так, нерабочую неделю, предназначенную для самоизоляции, многие восприняли как повод для прогулок, пикников и даже туристических поездок. Но много и ответственных граждан.

Хотели всех обмануть, а обманулись сами. "Думали, что курорт не закроют, хотели и карантин переждать, и удовольствие получить!" – рассказала туристка из Подмосковья Римма Ионова.

Не вышло! Канатные дороги остановили до 1 июня. Кто не уехал сам, привыкают к новым правилам: завтрак в номер, все развлечения под замком.

50 тысяч человек продолжают свой экспериментальный отпуск в Краснодарском крае - в горах и у моря. Кое-как и кое-где спят, едят, словом, "отдыхают". Конечно, самоизоляция предполагает немного другое. Но, видимо, у этих людей 9 жизней. И слово "карантин" каждый понимают по-своему.

"Позитив должен быть! Все переживем! Наши бабушки и дедушки переживали и не такое!" – заявила туристка из Санкт-Петербурга Лидия Княгинина.

Память поколений, видимо, работает избирательно. Люди в возрасте вспоминают блокаду Ленинграда - тогда, мол, выжили самые дисциплинированные. Потому послушно ждут, когда с любимой собакой погуляет волонтёр.

Волонтерское движение набирает обороты. Люди в возрасте 65+ на самоизоляции должны находиться в обязательном порядке. Студенты - им в помощь. Перед тем, как подойти к квартире, каждый надевает перчатки и маску. Никакого прямого контакта быть не должно. Дистанция - залог здоровья.

В магазинах - молодежь со списками. Необходимые продукты для тех, кто на самоизоляции. Но безудержное желание выйти на улицу, собственная неосмотрительность или желание поспорить с системой берут свое. Пройтись в магазин под любым предлогом готов и стар, и млад.

В магазинах - разметка. Теперь обязательна. Как и дистанция. Покупатели должны находиться на расстоянии полутора метров друг от друга. Защитные экраны препятствуют контакту с кассиром.

Подробности смотрите в репортаже Анастасии Мартыновой.

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