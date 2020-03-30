Более 1,5 млн москвичей получили матпомощь в связи с коронавирусом

Ситуация с самоизоляцией в столице существенно улучшилась

Более 1,5 миллиона находящихся в самоизоляции москвичей получили единовременную материальную помощь.

Деньги выделили на покупку продуктов и лекарств. В самой большой зоне риска – люди старше 65 лет, они сразу же получили соответствующую выплату, заявила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

Мэрия попросила горожан отложить на время посещение поликлиник. Хронически больным выписывают и выдают необходимые лекарства сразу на полгода.

В общем и целом, после принятия воскресного указа ситуация с самоизоляцией в Москве существенно улучшилась. Ракова пояснила, что власти пошли на ужесточение мер из-за того, что в предыдущие выходные не все москвичи прислушались к советам беречь себя и вышли на улицу.

"Мы были вынуждены немного ужесточить режим, мы видим, как сейчас идет взрывной рост заболеваемости по всему миру, и не можем не обращать на это внимания", - сообщила она в эфире программы "Время".

В воскресенье Сергей Собянин сообщил о введении в Москве всеобщей самоизоляции. Режим начал действовать 30 марта. Всеобщая самоизоляция распространяется на всех жителей столицы и области вне зависимости от возраста. Граждане могут покидать дома только в случае обращения за медицинской помощью, поездок на работу, похода в магазин или аптеку, выноса мусора и выгула домашних животных. При этом гулять с собаками разрешено только в радиусе 100 метров от жилища. Аналогичные меры введены в Подмосковье.

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