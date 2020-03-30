Более 1,5 млн москвичей получили матпомощь в связи с коронавирусом

Ситуация с самоизоляцией в столице существенно улучшилась
Более 1,5 миллиона находящихся в самоизоляции москвичей получили единовременную материальную помощь.
Деньги выделили на покупку продуктов и лекарств. В самой большой зоне риска – люди старше 65 лет, они сразу же получили соответствующую выплату, заявила заммэра Москвы Анастасия Ракова.
Мэрия попросила горожан отложить на время посещение поликлиник. Хронически больным выписывают и выдают необходимые лекарства сразу на полгода.
В общем и целом, после принятия воскресного указа ситуация с самоизоляцией в Москве существенно улучшилась. Ракова пояснила, что власти пошли на ужесточение мер из-за того, что в предыдущие выходные не все москвичи прислушались к советам беречь себя и вышли на улицу.
"Мы были вынуждены немного ужесточить режим, мы видим, как сейчас идет взрывной рост заболеваемости по всему миру, и не можем не обращать на это внимания", - сообщила она в эфире программы "Время".
В воскресенье Сергей Собянин сообщил о введении в Москве всеобщей самоизоляции. Режим начал действовать 30 марта. Всеобщая самоизоляция распространяется на всех жителей столицы и области вне зависимости от возраста. Граждане могут покидать дома только в случае обращения за медицинской помощью, поездок на работу, похода в магазин или аптеку, выноса мусора и выгула домашних животных. При этом гулять с собаками разрешено только в радиусе 100 метров от жилища. Аналогичные меры введены в Подмосковье.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"