В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом

Общее число скончавшихся достигло 11
В Москве скончались четыре пациента с подтвержденным коронавирусом в возрасте от 76 до 86 лет.
У всех были тяжелые хронические заболевания, в том числе сердечно-сосудистые. Среди прочего - хронический пиелонефрит, бронхиальная астма, хроническая ишемия мозга и сахарный диабет.
Двое из них находились на искусственной вентиляции легких, сообщили в оперштабе.
Таким образом, общее число скончавшихся от коронавируса в Москве достигло 11 человек, уточняет "Интерфакс".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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