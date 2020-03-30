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В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом

22:32
  • понедельник
  • 30 марта 2020

Общее число скончавшихся достигло 11

В Москве скончались четыре пациента с подтвержденным коронавирусом в возрасте от 76 до 86 лет.
В Подмосковье скончалась первая пациентка с коронавирусом

У всех были тяжелые хронические заболевания, в том числе сердечно-сосудистые. Среди прочего -  хронический пиелонефрит, бронхиальная астма, хроническая ишемия мозга и сахарный диабет. 

Двое из них находились на искусственной вентиляции легких, сообщили в оперштабе.

Таким образом, общее число скончавшихся от коронавируса в Москве достигло 11 человек, уточняет "Интерфакс". 

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