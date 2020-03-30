В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом

Общее число скончавшихся достигло 11

В Москве скончались четыре пациента с подтвержденным коронавирусом в возрасте от 76 до 86 лет.

У всех были тяжелые хронические заболевания, в том числе сердечно-сосудистые. Среди прочего - хронический пиелонефрит, бронхиальная астма, хроническая ишемия мозга и сахарный диабет.

Двое из них находились на искусственной вентиляции легких, сообщили в оперштабе.

Таким образом, общее число скончавшихся от коронавируса в Москве достигло 11 человек, уточняет "Интерфакс".

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