Как с пользой провести время на карантине: советы психолога

С какими трудностями чаще всего сталкиваются люди в самоизоляции?

Как организовать свое время, чтобы с пользой и комфортом провести карантинную неделю, не выходя из дома? И почему некоторые до сих пор упорно игнорируют необходимость строго соблюдать условия карантина?

На вопросы Алексея Фролова в эфире программы "События. 25-й час" ответил декан факультета психологии МГУ Юрий Зинченко.

"Мы можем ближе стать друг к другу, своим детям, помочь им в чем-то. И самое главное - помочь самоорганизоваться им и самим себе. Потому что здесь не вопрос, сколько нам сейчас развлекательного контента предоставит индустрия развлечений. Очень важно сохранить и занятость, потому что достаточно быстро можно переесть развлечений и просто перестать на них реагировать", - рассказал он.

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