Режим самоизоляции ввели в 26 регионах России

Ранее премьер-министр порекомендовал регионам последовать примеру Москвы

Вслед за Москвой и Подмосковьем о введении режима обязательной самоизоляции заявили уже 24 региона России. Примеру столицы последовали Петербург, Татарстан, ряд областей Поволжья и Урала и многие другие субъекты федерации, пишут "Известия".

Накануне кабинет министров принял решение выделить 33 с половиной миллиарда рублей регионам на организацию дополнительных мест в больницах, закупку оборудования и машин скорой помощи.

К возведению многофункциональных медицинских центров на 5 из 16 площадок приступили военные строители. В Нижнем Новгороде и подмосковном Одинцове они уже завершают монтаж стен и приступают к обустройству кровли.

Центр в Нижнем будет сдан к 20 апреля, еще через пять дней - в Одинцове. Уже к середине следующего месяца в первые 8 медицинских учреждений будет организована поставка и монтаж оборудования.

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