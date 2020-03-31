Первый американский военный умер от коронавируса

Как США борются с инфекцией?

По всему миру зараженных уже 786 тысяч человек. Больше всего инфицированных в США – 164 тысячи. Впервые от коронавируса скончался американский военный, пишет "Газета.Ru".

В стране сейчас не хватает медицинских материалов и аппаратов ИВЛ. Самолет с медоборудованием в Соединенные Штаты направила Россия. Об этом сообщил Дональд Трамп.

Наши военные специалисты сейчас работают в Италии, в наиболее пострадавшем от коронавируса регионе - в Ломбардии. Они провели дезинфекцию еще трех учреждений - пансионатов для пожилых. До этого были обработаны 11 лечебных заведений. Страна на втором месте по количеству заболевших - их уже свыше 100 тысяч.

А в Китае за сутки выявлены 48 заразившихся – причем, все случаи завозные. В стране постепенно снимают жёсткие карантинные меры. Провинция Хубэй, где и началась пандемия, возвращается к обычной жизни. Новых случаев заражения там уже много дней не фиксируют. Правда, местные жители теперь не хотят принимать у себя людей из других регионов.

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