Военные России и Турции провели проверку постов на трассе в Сирии

Патрулирование проводится в рамках договоренностей между президентами России и Турции

Российские и турецкие военные провели совместное патрулирование постов на трассе М4. Она связывает Алеппо с самой отдаленной провинцией - Хасеке. На маршрут вышли четыре бронеавтомобиля, передает "ТВ Центр". Этот район считается неспокойным, возможны провокации со стороны террористов.

На днях российские наблюдатели заметили на трассе подозрительные внедорожники с белыми флагами, однако во время патрулирования их не обнаружили. В ходе сотрудничества военных двух стран решаются вопросы безопасности - проверка соблюдения режима прекращения огня и возможность беспрепятственного передвижения по трассе.

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