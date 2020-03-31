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Появилось видео прибытия легендарных танков Т-34 в Алабино

09:39
  • вторник
  • 31 марта 2020

Танки были восстановлены

В Подмосковное Алабино доставили из Петербурга 30 танков Т-34, которые примут участие в парадах в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, передает "ТВ Центр".

Легендарные тридцатьчетверки сейчас как новенькие - их восстановили на бронетанковом ремонтном заводе. Каждую полностью разобрали - очистили от ржавчины, некоторые детали заменили. То, что Т-34 в прекрасной форме, продемонстрировали экипажи гвардейской танковой армии. В ближайшее время они приступят к тренировкам, чтобы 9 Мая принять участие в парадах, которые пройдут в Москве и других российских городах.

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