Россия создала самый точный тест на коронавирус

Он не дает ложноположительных результатов

Высокоточный тест для диагностики коронавируса зарегистрирован для использования в России. Его преимущество перед аналогами в том, что он не дает ложноположительных результатов. Как сообщает Роспотребнадзор, тест разработан в Центральном НИИ Эпидемиологии.

Клинические испытания препарат прошел успешно. Как отмечается в сообщении ведомства, тест позволяет не только выявить вирус SARS-CoV-2, но и отличить его "от других SARS-Cov-родственных вирусов, а также MERS-Cov" (ближневосточный респираторный синдром).

На сегодняшний день в России выявили 1836 больных COVID-19, 1226 из них - в Москве. Массовое тестирование позволит выявлять коронавирус на ранних стадиях, в том числе — у носителей, у которых заболевание протекает без симптомов. Эксперты называют новый тест эффективным инструментом в борьбе с пандемией.

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