Названы сроки прихода в Россию убийственного для коронавируса тепла

Число заболевших снизится

Теплая и сухая погода, которая может замедлить распространение коронавируса, установится на большей территории России в начале июня. В Москве в этом месяце ожидается до 23-25 градусов тепла.

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU Анча Баранова рассказала, что жара уменьшит число инфицированных. Даже температура выше 21 градуса хорошо отразится на ситуации с распространением вируса. По ее словам, на открытом воздухе COVID-19 будет "портиться" под лучами солнца.

"Он все равно будет, но он будет не инфекционный, испорченный. Это не сразу происходит. Если в текущей обстановке вирус на поверхности "сидит" три дня, то при жаркой погоде на той же поверхности он может "сидеть" три часа. За три часа гораздо меньше людей этот предмет потрогают", - цитирует Баранову РИА Новости.

Она уточнила, что коронавирус может "выжить" в закрытых помещениях, где летом заработают кондиционеры.

31 марта в Москве ожидается 1-3 градуса ниже ноля, в Подмосковье - до минус 5.

По последним данным, более 785 тысяч человек по всему миру подхватили коронавирус нового типа, свыше 37 тысяч человек скончались.

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