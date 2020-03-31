ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Названы сроки прихода в Россию убийственного для коронавируса тепла

08:50
  • вторник
  • 31 марта 2020

Число заболевших снизится

Теплая и сухая погода, которая может замедлить распространение коронавируса, установится на большей территории России в начале июня. В Москве в этом месяце ожидается до 23-25 градусов тепла. 
Количество зараженных коронавирусом в России на утро 31 марта

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU Анча Баранова рассказала, что жара уменьшит число инфицированных. Даже температура выше 21 градуса хорошо отразится на ситуации с распространением вируса. По ее словам, на открытом воздухе COVID-19 будет "портиться" под лучами солнца.   

"Он все равно будет, но он будет не инфекционный, испорченный. Это не сразу происходит. Если в текущей обстановке вирус на поверхности "сидит" три дня, то при жаркой погоде на той же поверхности он может "сидеть" три часа. За три часа гораздо меньше людей этот предмет потрогают", - цитирует Баранову РИА Новости

Она уточнила, что коронавирус может "выжить" в закрытых помещениях, где летом заработают кондиционеры.  

31 марта в Москве ожидается 1-3 градуса ниже ноля, в Подмосковье - до минус 5.

По последним данным, более 785 тысяч человек по всему миру подхватили коронавирус нового типа, свыше 37 тысяч человек скончались.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Теплая погода
Теплая погода
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.