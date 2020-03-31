Количество зараженных коронавирусом в России на утро 31 марта

Больше всего инфицированных в столичном регионе

Российские регионы продолжают вводить вводить режим самоизоляции. Их стало уже 26. Эта мера необходима, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции.

По данным на утро 31 марта, в России подтверждено 1836 случаев заражения коронавирусом. 16 пациентов скончались. Больше всего заболевших в Москве — 1226. Следом идут Московская область и Санкт-Петербург — 119 и 50 случаев соответственно.

В целом по миру количество инфицированных, по данным университета Джона Хопкинса, превысило 785 тысяч человек. От коронавируса умерли более 37 тысяч. На первом месте по числу подтвержденных случаев заражения - США. Там зафиксировано 164 603 инфицированных и 3040 летальных исходов. В Европе по числу заболевших и летальных исходов продолжает лидировать Италия — 101739 инфицированных и 11519 скончавшихся.

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