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Число заболевших COVID-19 в мире превысило 770 тысяч

09:01
  • вторник
  • 31 марта 2020

Некоторые источники насчитали на 20 тысяч случаев больше

Зараженных коронавирусом COVID-19 в мире насчитывается 770 520 человек. Такие данные на 8 часов утра по московскому времени приводит издание South China Morning Post. По информации газеты, умерли за время пандемии 36 942 пациента.
Количество зараженных коронавирусом в России на утро 31 марта

Лидерство по числу подтвержденных случаев заражения продолжают сохранять Соединенные Штаты - 164 274 инфицированных и 3 040 смертных случаев. Среди европейских стран самое тяжелое положение в Италии – на утро 31 марта там зарегистрировано 11 591 погибших и 101 739 больных.

48 новых случаев заражения зафиксировано за минувшие сутки в материковом Китае. Однако все они привозные – это люди, прибывшие из-за рубежа.

В то же время, данные американского университета Джона Хопкинса отличаются от информации, опубликованной китайской газетой. Специалисты из США сообщают, что число инфицированных в мире на утро 31 марта достигло 785 979 человек. Скончались 37 810 пациентов.

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