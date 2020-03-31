Число заболевших COVID-19 в мире превысило 770 тысяч

Некоторые источники насчитали на 20 тысяч случаев больше

Зараженных коронавирусом COVID-19 в мире насчитывается 770 520 человек. Такие данные на 8 часов утра по московскому времени приводит издание South China Morning Post. По информации газеты, умерли за время пандемии 36 942 пациента.

Лидерство по числу подтвержденных случаев заражения продолжают сохранять Соединенные Штаты - 164 274 инфицированных и 3 040 смертных случаев. Среди европейских стран самое тяжелое положение в Италии – на утро 31 марта там зарегистрировано 11 591 погибших и 101 739 больных.

48 новых случаев заражения зафиксировано за минувшие сутки в материковом Китае. Однако все они привозные – это люди, прибывшие из-за рубежа.

В то же время, данные американского университета Джона Хопкинса отличаются от информации, опубликованной китайской газетой. Специалисты из США сообщают, что число инфицированных в мире на утро 31 марта достигло 785 979 человек. Скончались 37 810 пациентов.

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