Ответы на главные вопросы о режиме самоизоляции в Москве

За продуктами ходить можно, заниматься спортом у дома не стоит

В Москве с 30 марта начал действовать режим самоизоляции для всех жителей, вне зависимости от возраста. Есть исключения. Из дома можно выходить, чтобы обратиться за неотложной медицинской помощью, сходить за продуктами в соседний магазин или съездить на работу. Какие еще существуют ограничения? В каких еще случаях можно выходить из дома? Что делать тем, кому предстоит плановая операция в больнице? На эти вопросы ответила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

— Можно ли выходить на спортплощадки у дома?

— Нет, площадки закрыты из-за риска распространения коронавируса.

— Можно ли въезжать и выезжать из города?

— Выезжать из столицы и въезжать в нее разрешается.

Ограничений на движение личного и общественного транспорта в столице нет. Однако от необязательных поездок в эти дни лучше отказаться, чтобы не подвергать себя и своих близких риску заражения коронавирусом.

— Как будут работать поликлиники?

По словам Анастасии Раковой, в столичных поликлиниках введен отдельный прием здоровых граждан и тех, у кого есть признаки вирусной инфекции. Столичные власти призывают без особой необходимости к врачам не ходить. При необходимости врача можно вызвать на дом.



Это касается и жителей в возрасте до 65 лет. Выход из дома разрешен только для получения неотложной помощи.

Режим самоизоляции был введен для москвичей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями еще с 26 марта. Чтобы поддержать пожилых москвичей, власти столицы приняли решение выплатить им по четыре тысячи рублей — две тысячи авансом, еще две будут перечислены после завершения режима самоизоляции при условии его соблюдения.

— Что касается плановых операций – это нарушение режима самоизоляции?

— Нет. Хирургическая, онкологическая помощь, химиотерапия, лучевая терапия, гемодиализ и ряд других видов медпомощи будут обеспечены гражданам.

— Как работают службы такси?

— Ограничений нет.

Тем не менее, ездить в гости к родным или друзьям на такси нельзя. В эти дни важно оставаться дома и минимизировать контакты с окружающими. Но если поездку на такси все же нужно совершить, необходимо соблюдать меры предосторожности.

— Сколько пациентов с коронавирусом лечится на дому? Соблюдают ли они карантин? Доставляются ли им препараты для лечения?

— Если пациенту нет 65 лет, заболевание протекает в легкой форме, врач может назначить лечение на дому. В таких случаях не всегда необходимо принимать лекарства. Но когда препараты необходимы – противовирусная терапия бесплатна и доставляется из поликлиники. Более 500 человек лечатся на дому, соблюдают режим. К сожалению, есть исключения. Уже четвертый пациент нарушил режим карантина, сейчас он госпитализирован. Обязательным условием лечения на дому будет круглосуточное предоставление геолокации пациента.

По данным на утро 31 марта, в России подтверждено 1836 случаев заражения коронавирусом. 16 пациентов скончались. Больше всего заболевших в Москве — 1226. Следом идут Московская область и Санкт-Петербург — 119 и 50 случаев соответственно.

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