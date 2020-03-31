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Рэпера Гуфа призвали наказать за живодерство после видео с собаками

09:41
  • вторник
  • 31 марта 2020

Он натравил пса на соседскую собаку

Рэпер Алексей Долматов, более известный как Гуф, опубликовал в сториз Instagram видео, на котором его овчарка дерется с золотистым ретривером. 
Сестра прилетела спасать Гуфа, но его задержали арабские полицейские

Долматов выгуливал за городом своего пса по кличке Гуччи. По дороге им повстречались две соседские собаки, в том числе ретривер. Рэпер позволил овчарке напасть на ретривера. Гуччи покусал собаку и в какой-то момент повалил ее на землю, но при этом и сам едва не получил травмы. 

Гуф наблюдал за дракой собак с интересом и, снимая происходящее на видео, приговаривал: "Это моя собака! Добро пожаловать ко мне домой! Кто на районе появился без поводка?"

Потом в кадре показались хозяева собак. "Че, мало? Мало вам этого? Вы отпускаете без поводка", - упрекнул их Гуф. "Мы не отпускали без поводка, - ответила девушка, - они убежали. Извините, пожалуйста!" 

Директор артиста Эдгар Кеосаян прокомментировал этот инцидент. "Я видел ровно столько же, сколько и вы. И не одобряю этого", - цитирует его Telegram-канал Mash. Кеосаян также отметил, что он Гуфу "не мама".  

Зоозащитники из общественной организации "Зооправо" призвали наказать Гуфа за жестокое обращение с животными. Они пообещали оказать юридическую помощь хозяевам пострадавшей собаки. "Просим привлечь эту "звезду" к уголовной, административной ответственности. А там, может, у Алеши и посерьезнее чего найдут", - написали в организации. 

Интернет-пользователи осудиди поступок рэпера. Многим показалось, что во время прогулки с собакой Гуф находился в состоянии алкогольного опьянения. Впрочем, некоторые юзеры заметили, что хозяева пострадавшей собаки проявили халатность, позволив ей бегать по улицам без намордника. 

- Совсем озверели, ничего святого не осталось, - возмущаются в Сети. 

- Давно пора привлечь его к ответственности. 

- Он должен ответить за живодерство.

Отметим, что Гуф выпустил 11 альбомов. Он является обладателем нескольких престижных премий. Ранее Гуфа задерживали за употребление наркотических средств. 

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