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Установлена связь COVID-19 с ожирением

09:26
  • вторник
  • 31 марта 2020

От массы тела зависит выживаемость

Установлена прямая связь индекса массы тела с выживаемостью человека при инфекционных заболеваниях, в том числе и в случае заражения новым коронавирусом. При увеличении этого показателя возрастает риск получить различные патологии. Как следствие, броться с агрессивным вирусом такому организму гораздо труднее.
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Прямой доказанной связи между ожирением и уханьской пневмонией нет. Однако российские вирусологи и диетологи уверены: у пациентов с сердечно-сосудистой патологией и диабетом течение болезни будет более тяжелым.

"Люди с крайними формами ожирения — это … пациенты, имеющие как минимум 3–4 заболевания, которые повышают риск плохо справиться с любой инфекцией, в том числе и с COVID-19. В дополнение можно предположить, что уменьшение глубины дыхания и объема функционирующих легких при высокой степени ожирения также способствуют более быстрому развитию заболевания в виде пневмонии", - сообщила "Известиям" врач-диетолог клиники Сеченовского университета Наталья Пугачева.

Эти выводы подтверждаются и данными американских специалистов. По информации Центра по контролю и профилактике заболеваний в США, люди с сердечными проблемами – а среди них много пациентов с лишним весом - имеют более высокий риск осложнений коронавирусной инфекции.

Тот факт, что почти две трети из числа серьезно заболевших новой инфекцией имеют избыточный вес, подтверждает и Национальная служба здравоохранения Великобритании. По ее данным, такие люди чаще других умирают от COVID-19.

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