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Количество выздоровевших от коронавируса в Москве увеличилось до 70 человек

09:29
  • вторник
  • 31 марта 2020

За сутки выписаны еще 42 человека

Еще 42 человека выписаны из больниц Москвы после лечения от коронавируса. Таким образом, количество выздоровевших увеличилось до 70. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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Количество зараженных коронавирусом в России на утро 31 марта

"За прошедшие дни в Москве еще 42 человека, у которых ранее был подтвержден коронавирус, полностью выздоровели и выписались из больницы. Приятно видеть, что число тех, кто выздоравливает, увеличивается. И я надеюсь, что новые меры поддержат эту позитивную тенденцию - прирост заболевших будет замедляться, а количество выздоровевших расти", - сказала она.

Ракова подчеркнула, что выписавшиеся из стационаров пациенты находятся в хорошем состоянии.

По данным на утро 31 марта, в России подтверждено 1836 случаев заражения коронавирусом. Больше всего заболевших в Москве — 1226. Следом идут Московская область и Санкт-Петербург — 119 и 50 случаев соответственно.

В целом по миру количество инфицированных, по данным университета Джона Хопкинса, превысило 785 тысяч человек. От коронавируса умерли более 37 тысяч. 

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