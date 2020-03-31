Количество выздоровевших от коронавируса в Москве увеличилось до 70 человек

За сутки выписаны еще 42 человека

Еще 42 человека выписаны из больниц Москвы после лечения от коронавируса. Таким образом, количество выздоровевших увеличилось до 70. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"За прошедшие дни в Москве еще 42 человека, у которых ранее был подтвержден коронавирус, полностью выздоровели и выписались из больницы. Приятно видеть, что число тех, кто выздоравливает, увеличивается. И я надеюсь, что новые меры поддержат эту позитивную тенденцию - прирост заболевших будет замедляться, а количество выздоровевших расти", - сказала она.

Ракова подчеркнула, что выписавшиеся из стационаров пациенты находятся в хорошем состоянии.

По данным на утро 31 марта, в России подтверждено 1836 случаев заражения коронавирусом. Больше всего заболевших в Москве — 1226. Следом идут Московская область и Санкт-Петербург — 119 и 50 случаев соответственно.

В целом по миру количество инфицированных, по данным университета Джона Хопкинса, превысило 785 тысяч человек. От коронавируса умерли более 37 тысяч.

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