ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России под наблюдением из-за коронавируса находятся более 200 тысяч человек

11:49
  • вторник
  • 31 марта 2020

В регионах вводят режим полной самоизоляции

Больше 200 тысяч человек в России находятся под меднаблюдением из-за подозрений на коронавирус. Об этом во вторник сообщили в Роспотребнадзоре. В списках тех, у кого диагноз подтверждён, свыше 1800 человек. 9 погибли, более 60 выздоровели. Вслед за Москвой и областью о введении режима обязательной самоизоляции заявили уже больше 20 российских регионов. В превентивных целях в стране перенесены сроки вступительных экзаменов в вузы. Даты будут корректировать с учётом проведений Единого и Основного госэкзаменов, которые ранее также были отложены.
Количество выздоровевших от коронавируса в Москве увеличилось до 70 человек

Режим полной самоизоляции уже действует в 27 регионах страны. Во вторник вечером к карантину присоединятся республики Коми и Башкортостан, Новосибирская и Ростовская области. За тем, чтобы люди лишний раз не выходили из дома без уважительных причин, будут следить специальные патрули, передает "ТВ Центр".

В Волгограде, где с субботы тоже действует режим полной самоизоляцией, улицы патрулируют полицейские. Сотрудники останавливают редких прохожих, чтобы ещё раз напомнить, как важно сейчас оставаться дома.

А вот в Ярославле, где столь жёстких мер ещё не вводили, куда многолюдней. И если пожилые люди всё же стараются ограничиться выходом в магазин или аптеку, то молодёжь порой абсолютно уверена - их вирус не коснется.

Тем не менее, власти напоминают: отсутствие строгого карантина - не повод халатно относиться к здоровью - своему и окружающих. В России зафиксировано уже более 1800 случаев заражения, 300 - за последние сутки.

Среди заболевших коронавирусом  - двое  жителей Владивостока, которые на днях вернулись из-за границы. В Приморском крае медики в обязательном порядке обходят всех приезжающих туристов и проводят повторный тест на выявление инфекции.

Положительная динамика есть и среди выздоровевших. Таких уже 66 человек по всей стране. Первых здоровых пациентов выписали в Новосибирске, ещё четверых человек - в Подмосковье. Однако пока поток поступающих больных всё же больше. Для них в Сочи экстренно монтируют гигантский многокорпусный госпиталь. В Екатеринбурге в рамках учений в больницу превратили местный выставочный центр. В Ялте закрывают набережную. На улицах городов проводят масштабную дезинфекцию: обрабатывают подъезды и транспорт.

В три смены работают и эпидемиологи. В Роспотребнадзоре заявили о создании нового высокоточного теста. Образец позволяет не только определить наличие вируса, но и не спутать его с другими - родственными. Система уже прошла испытания и готова к использованию. Но основная ответственность за нераспространение болезни лежит всё же на самих гражданах. Сейчас крайне важно оборвать цепочку заражения и не нагнетать панику. Так, за публикацию фейков планируют ввести наказание вплоть до лишения свободы сроком до 5 лет. А в Министерстве науки и образования заявили о переносе сроков вступительных экзаменов как минимум на несколько недель.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Меры по предотвращению распространения коронавируса
Меры по предотвращению распространения коронавируса
Меры по предотвращению распространения коронавируса
Меры по предотвращению распространения коронавируса
Меры для предотвращения распространения коронавируса
Меры для предотвращения распространения коронавируса
Режим самоизоляции в Москва
Режим самоизоляции в Москва
Меры по предотвращению распространения коронавируса
Меры по предотвращению распространения коронавируса
Лаборатория
Лаборатория
Дезинфекция в подъезде
Дезинфекция в подъезде
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.