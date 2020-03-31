В России под наблюдением из-за коронавируса находятся более 200 тысяч человек

В регионах вводят режим полной самоизоляции

Больше 200 тысяч человек в России находятся под меднаблюдением из-за подозрений на коронавирус. Об этом во вторник сообщили в Роспотребнадзоре. В списках тех, у кого диагноз подтверждён, свыше 1800 человек. 9 погибли, более 60 выздоровели. Вслед за Москвой и областью о введении режима обязательной самоизоляции заявили уже больше 20 российских регионов. В превентивных целях в стране перенесены сроки вступительных экзаменов в вузы. Даты будут корректировать с учётом проведений Единого и Основного госэкзаменов, которые ранее также были отложены.

Режим полной самоизоляции уже действует в 27 регионах страны. Во вторник вечером к карантину присоединятся республики Коми и Башкортостан, Новосибирская и Ростовская области. За тем, чтобы люди лишний раз не выходили из дома без уважительных причин, будут следить специальные патрули, передает "ТВ Центр".

В Волгограде, где с субботы тоже действует режим полной самоизоляцией, улицы патрулируют полицейские. Сотрудники останавливают редких прохожих, чтобы ещё раз напомнить, как важно сейчас оставаться дома.

А вот в Ярославле, где столь жёстких мер ещё не вводили, куда многолюдней. И если пожилые люди всё же стараются ограничиться выходом в магазин или аптеку, то молодёжь порой абсолютно уверена - их вирус не коснется.

Тем не менее, власти напоминают: отсутствие строгого карантина - не повод халатно относиться к здоровью - своему и окружающих. В России зафиксировано уже более 1800 случаев заражения, 300 - за последние сутки.

Среди заболевших коронавирусом - двое жителей Владивостока, которые на днях вернулись из-за границы. В Приморском крае медики в обязательном порядке обходят всех приезжающих туристов и проводят повторный тест на выявление инфекции.

Положительная динамика есть и среди выздоровевших. Таких уже 66 человек по всей стране. Первых здоровых пациентов выписали в Новосибирске, ещё четверых человек - в Подмосковье. Однако пока поток поступающих больных всё же больше. Для них в Сочи экстренно монтируют гигантский многокорпусный госпиталь. В Екатеринбурге в рамках учений в больницу превратили местный выставочный центр. В Ялте закрывают набережную. На улицах городов проводят масштабную дезинфекцию: обрабатывают подъезды и транспорт.

В три смены работают и эпидемиологи. В Роспотребнадзоре заявили о создании нового высокоточного теста. Образец позволяет не только определить наличие вируса, но и не спутать его с другими - родственными. Система уже прошла испытания и готова к использованию. Но основная ответственность за нераспространение болезни лежит всё же на самих гражданах. Сейчас крайне важно оборвать цепочку заражения и не нагнетать панику. Так, за публикацию фейков планируют ввести наказание вплоть до лишения свободы сроком до 5 лет. А в Министерстве науки и образования заявили о переносе сроков вступительных экзаменов как минимум на несколько недель.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".

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