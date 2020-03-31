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Пустые улицы и вагоны метро: как коронавирус изменил жизнь москвичей

11:45
  • вторник
  • 31 марта 2020

Все принятые меры необходимы - они помогут остановить распространение коронавируса

В Москве ещё 42 человека полностью вылечились от коронавируса - их выписали из больниц. Во вторник Сергей Собянин ввел дополнительные меры чтобы поддержать тех, кто находится в режиме самоизоляции. В частности, мэр освободил собственников жилья от взносов на капремонт на 3 месяца. Покидать дома без крайней необходимости нельзя.

Подробнее – в репортаже Полины Кастрицкой

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Меры по предотвращению распространения коронавируса
Меры по предотвращению распространения коронавируса
Меры по предотвращению распространения коронавируса
Меры по предотвращению распространения коронавируса
Меры по предотвращению распространения коронавируса
Меры по предотвращению распространения коронавируса
Меры по предотвращению распространения коронавируса
Меры по предотвращению распространения коронавируса
Меры по предотвращению распространения коронавируса
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