Пустые улицы и вагоны метро: как коронавирус изменил жизнь москвичей

Все принятые меры необходимы - они помогут остановить распространение коронавируса

В Москве ещё 42 человека полностью вылечились от коронавируса - их выписали из больниц. Во вторник Сергей Собянин ввел дополнительные меры чтобы поддержать тех, кто находится в режиме самоизоляции. В частности, мэр освободил собственников жилья от взносов на капремонт на 3 месяца. Покидать дома без крайней необходимости нельзя.

Подробнее – в репортаже Полины Кастрицкой

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