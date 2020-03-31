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Как изменилась жизнь Петербурга в режиме полной самоизоляции

11:54
  • вторник
  • 31 марта 2020

Какая ситуация в городе?

В Ленинградской области временно ограничены для посещения сразу несколько населённых пунктов, где зафиксированы случаи заболевания коронавирусом. Въёзд и выезд только при наличии документов, подтверждающих такую необходимость. Ну а Санкт-Петербург присоединился к режиму полной самоизоляции.
Количество выздоровевших от коронавируса в Москве увеличилось до 70 человек

Это действительно непривычное зрелище. На набережных и проспектах многомиллионного города — ни души. 31 марта Санкт-Петербург, вслед за Москвой, переходит в режим полной самоизоляции. Людям 65 плюс — обязательно, остальным — настоятельно рекомендовано.

Динамика заболеваемости COVID-19 в северной столице довольно спокойная - на 30 марта 50 случаев. Максимальная самоизоляция горожан - это как раз та самая превентивная мера. Чтобы не допустить коллапса системы городского здравоохранения, передает "ТВ Центр".

В Петербурге, как и везде, конечно, встречаются любители всего "запретного". Например, непременно погулять в закрытом парке — даже отогнуть ради этого металлические прутья решетки.

От того, насколько внимательно люди отнесутся к рекомендациям, зависит строгость и, главное, продолжительность противоэпидемических мероприятий, говорят специалисты. В Ленинградской области после "шашлычных" выходных целые города и поселки закрываются для посещения.  Волхов, Энколово, Янино - населенные пункты, где живут люди с подтвержденным диагнозом, теперь — эпидемиологические анклавы.

Один из таких - город Мурино. Население — более 100 тысяч человек. Въезд и выезд — только по паспорту с регистрацией. Правительство Ленинградской области уже заказало таблички "временно посещение данного пункта запрещено", их будут размещать рядом с дорожным знаком с названием поселка.

Анна Морозова,  "ТВ Центр", Санкт-Петербург.

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