780 тысяч зараженных: последняя информация о ситуации с коронавирусом в мире

Где сейчас самая тяжелая обстановка?

Число заражённых коронавирусом в мире превысило 780 тысяч человек. Больше всего инфицированных в США, где от болезни впервые скончался военный. Российские специалисты активно работают в Италии - стране, наиболее пострадавшей от эпидемии в Европе. А в Китае меры карантина постепенно снимают, иностранцам снова выдаются визы.

Журналисты и пользователи соцсетей снимают непривычные кадры опустевших улиц. Берлин, Валенсия, Ницца, Милан, Лондон. На Кипре даже введен комендантский час. За нарушение - огромные штрафы. Но, пожалуй, сильнее всего действуют рассказы тех, кто сейчас сам борется с болезнью, передает "ТВ Центр".

В Италии уже более 100 тысяч заболевших коронавирусом, свыше 11 тысяч - умерли. Правительство страны продлило всеобщий карантин до 12 апреля. В Ватикане шесть зараженных, в том числе один из кардиналов. 13 марта Папа Франциск распорядился закрыть все церкви в Риме, но несколько дней спустя разрешил служение в приходских храмах.

А вот в США полиция без церемоний арестовала священника, который, несмотря на запрет, проводил мессы. Идти на самые жесткие ограничения американские власти вынуждает статистика. Уже более 170 тысяч подтвержденных случаев корнавируса и свыше 3000 жертв. В Нью-Йорке в моргах не осталось свободных мест. Тела помещают в рефрижераторы. Впрочем, нет мест и для больных. Полевой госпиталь развернули прямо в Центральном парке.

Президент Трамп на брифинге в Белом доме анонсирует только что созданный прибор, который, по его словам, тестирует на коронавирус буквально за считанные минуты. Затем благодарит за помощь Россию, которая поставила в США медицинское оборудование.

Эпидемия заставила главу Белого дома даже забыть на время о серьезных разногласиях с Китаем. По словам Трампа, он провёл дружеский телефонный разговор с Си Цзиньпином. КНР сегодня официально объявил об окончании эпидемии, тогда как США еще только в начале пути. Накануне вечером "Эймпайр Стейт Билдинг" подсветили в цвета сигнальных огней машин скорой помощи в знак солидарности со спасателями и врачами.

В Египте власти использовали самую знаковую достопримечательность страны - пирамиды в Гизе для напоминания о необходимости соблюдать карантин. А вот в Нидерландах даже чрезвычайная ситуация не стала помехой для грабителей, которые похитили их закрытого на карантин музея картину Ван Гога "Весенний сад". Ночью злоумышленники разбили стеклянные двери галереи в городе Ларен и вынесли полотно стоимостью в десятки миллионов долларов. Сигнализация сработала, но поймать полиции никого не удалось.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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