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На Украине приняли скандальный закон о продаже земли

12:09
  • вторник
  • 31 марта 2020

После этого Украина может рассчитывать на кредит от МВФ

Верховная рада Украины приняла непопулярный законопроект о разрешении продажи сельскохозяйственных земель. По опросам, против этого выступают две трети граждан. Но депутаты одобрили документ под давлением Международного валютного фонда, передает "Газета.Ru".
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Заседание состоялось ночью. По словам президента Зеленского, который следил за голосованием в Раде, после снятия моратория на продажу земли Киев сможет рассчитывать на кредит от МВФ в размере до восьми миллиардов долларов, большая часть которого пойдёт на оплату внешнего и внутреннего долга и поможет избежать дефолта.

Согласно законопроекту, рынок земли на Украине откроется с июля следующего года - сначала для физических, а с 2024 года - и для юридических лиц.

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