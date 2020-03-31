На Украине приняли скандальный закон о продаже земли

После этого Украина может рассчитывать на кредит от МВФ

Верховная рада Украины приняла непопулярный законопроект о разрешении продажи сельскохозяйственных земель. По опросам, против этого выступают две трети граждан. Но депутаты одобрили документ под давлением Международного валютного фонда, передает "Газета.Ru".

Заседание состоялось ночью. По словам президента Зеленского, который следил за голосованием в Раде, после снятия моратория на продажу земли Киев сможет рассчитывать на кредит от МВФ в размере до восьми миллиардов долларов, большая часть которого пойдёт на оплату внешнего и внутреннего долга и поможет избежать дефолта.

Согласно законопроекту, рынок земли на Украине откроется с июля следующего года - сначала для физических, а с 2024 года - и для юридических лиц.

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