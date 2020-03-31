Власти Москвы объяснили причину введения режима самоизоляции

Меры направлены на тех, кто не понимает серьезности ситуации

Введенный в Москве режим самоизоляции доказал свою эффективность. Меры пришлось ужесточить из-за того, что не все жители столицы оценили серьезность ситуации - десятки тысяч людей выходили в парки и жарили шашлыки. Однако после указа главы московской администрации обстановка существенно улучшилась, отметила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По словам Раковой, введенные ограничения — следствие недопонимания людей, тех, кто не хотел менять привычный образ жизни и уходить в самоизоляцию.

"Мы видим, что ситуация существенно улучшилась. Практически нет сегодня людей на улице. Мы ввели жесткий режим ограничения пребывания на детских площадках, спортивных площадках. Я думаю, что это даст свой разобщительный эффект", — отметила заммэра в интервью Первому каналу.

О введении в столице всеобщего режима самоизоляции стало известно 29 марта. Сергей Собянин подписал соответствующий указ после того, как число заболевших в столице увеличилось – и при этом жители Москвы продолжали отдыхать компаниями в парках. Теперь горожанам разрешено покидать дома только для похода в магазин за продуктами, в аптеку за лекарствами или для получения медицинской помощи. Разрешается также выгуливать домашних питомцев.

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