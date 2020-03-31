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Платформу космодрома "Морской старт" доставили из США в Приморье

12:25
  • вторник
  • 31 марта 2020

Точка временного базирования ракетно-космического комплекса - порт Славянка

В Приморье прибыла стартовая платформа плавучего космодрома "Морской старт", с которого планируются запуски ракет-носителей. Платформа "Одиссей" перебазирована из США.

"Морской старт" сейчас стоит на рейде в порту Славянка. Разглядеть сооружение из-за погоды сложно. Но когда туман рассеивается, то можно понять всю мощь плавучего космодрома. Высота его почти 60 метров, а это как 30-этажный дом, передает "ТВ Центр".

Уникальная конструкция может самостоятельно двигаться со скоростью 20 километров в час. Но из Лос-Анджелеса в Славянку ее доставило гонконгское грузовое судно. Платформу "Одиссей" построили в Японии ещё в начале 80-х, для нефтедобычи. А 99-м с нее произвели первый запуск демонстрационного спутника. И до 2014 в космос было запущено 36 ракет.

В прошлом году компания-владелец решила перебазировать ракетно-космический комплекс из Америки в Россию. Приморский порт Славянка подошёл по всем характеристикам. К тому же, здесь и судоремонтный завод, на котором в случае необходимости можно провести ремонтные работы.

"Им нужен был пирс 300 метров, он у нас есть, глубоководный, он у нас есть, наличие кранов, наличие электроэнергии, которую они потребляют в большом количестве. Ну и остальных составляющих, требующих стоянки", - рассказал генеральный директор ПАО "Славянский судостроительный завод" Андрей Якимчук.

На швартовку к судоремонтному заводу платформа пойдёт уже своим ходом в сопровождении буксиров. По сообщениям компании-владельца, Славянка - это точка временного базирования ракетно-космического комплекса. Правда, на какой период, не уточняется.

Ольга Скрипникова, "ТВ Центр", Приморский край.

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