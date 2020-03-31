Переболевшая коронавирусом Собчак рассказала о временной потере голоса

Из-за болезни она не могла встать с постели

Телеведущая Ксения Собчак заявила, что она переболела коронавирусом. По ее словам, после болезни у нее временно пропал голос.

"Я давно переболела коронавирусом... Меня теперь уже ничего не берет. В начале декабря я свалилась со страшной болезнью, просто лежала и не могла встать. Я никогда до этого так не болела. Кашель, температура, ломота", - цитирует Собчак gazeta.ru.

У телеведущей диагностировали атипичную пневмонию. Из-за болезни у нее пропал голос. Ей помогли антибиотики и фониатор - врач-оториноларинголог, который специализируется на лечении патологии голосового аппарата. "Мне адреналин капали через трубочку", - заявила телезвезда во время общения с подписчиками в Instagram.

26 марта Собчак рассказала, что ее мама - сенатор Людмила Нарусова - попала в больницу в Коммунарке с пневмонией. Она сдала тест на коронавирус, который оказался отрицательным. Как уточнила телеведущая, она не общалась с матерью в течение двух недель из-за плотного рабочего графика.

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