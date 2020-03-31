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Собянин освободил москвичей от платы за капремонт на три месяца

10:19
  • вторник
  • 31 марта 2020

Ремонт создает неудобства тем, кто вынужден 24 часа находиться дома на самоизоляции

Власти Москвы приняли решение освободить жителей столицы от уплаты взносов за капитальный ремонт на три месяца — до 30 июня. Об этом сообщил Сергей Собянин на своем персональном сайте.
Ответы на главные вопросы о режиме самоизоляции в Москве

Ранее начатые работы будут завершены, ремонт на новых объектах пока начинать не будут. Решение было принято по просьбам москвичей. По его словам, ремонт создает серьезный дискомфорт для людей, вынужденных 24 часа в сутки находиться дома.

Кроме того, столичные власти приняли решение прекратить работу  букмекерских контор, тотализаторов и пунктов приема ставок. Сергей Собянин напомнил, что в городе уже закрылись рестораны, кафе, театры, спортзалы и другие действительно полезные общественные заведения. На этом фоне работающие букмекерские конторы, по словам мэра, выглядит странно.

"А у некоторых людей они создают ненужный соблазн нарушить домашний режим. Жители города обязаны соблюдать домашний режим", - подчеркнул мэр.

Аналогичные меры введены и в Московской области. Об этом сообщил глава региона Алексей Воробьев.

В Москве и Подмосковье с 30 марта начал действовать режим самоизоляции для всех жителей, вне зависимости от возраста. Из дома можно выходить, чтобы обратиться за неотложной медицинской помощью, сходить за продуктами в соседний магазин или съездить на работу ,а также погулять с собакой в радиусе 100 метров от жилища.

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