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Ставок больше нет: в Москве из-за коронавируса закрыли букмекерские конторы

10:37
  • вторник
  • 31 марта 2020

Указ подписал мэр столицы Сергей Собянин

Работа букмекерских контор, тотализаторов и пунктов приема ставок в Москве временно приостанавливается с 31 марта – указом мэра столицы. Как отметил Сергей Собянин, из-за ситуации с коронавирусом  в городе закрыты рестораны, кафе и театры.
Количество выздоровевших от коронавируса в Москве увеличилось до 70 человек

"На этом фоне работающие букмекерские конторы, тотализаторы и пункты приема ставок выглядят, мягко говоря, странно. А у некоторых людей они создают ненужный соблазн нарушить домашний режим", - подчеркнул московский градоначальник.

Как сообщили в оперштабе, жителям Подмосковья также запрещено посещать подобные заведения.

28 марта в Москве были введены дополнительные меры борьбы с коронавирусом, а с 30 марта - режим обязательной самоизоляции. Закрыты магазины - кроме продуктовых и торгующих товарами первой необходимости - закрыты предприятия общепита, школы и другие образовательные учреждения. Покидать квартиру можно, чтобы выбросить мусор, сходить в магазин или выгулять собаку. Аналогичные меры введены в Московской области, напоминает ТАСС.

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