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В Сеть попало фото закованного в наручники Джигана без одежды

11:06
  • вторник
  • 31 марта 2020

Поклонники в замешательстве

Рэпер Джиган продолжает эпатировать публику своим странным поведением. То он сбривает себе брови, то закатывает вечеринку во время самоизоляции, то посвящает своих дочерей в рыцари, размахивая перед ними ножом. На этот раз музыкант выложил в сториз Instagram фотографию, на которой плечистые охранники ведут его по коридору в наручниках. При этом Джиган полностью раздет. 
Джиган с ножом подверг детей опасности (видео)

Судя по всему, этот снимок был сделан в США, где модель Оксана Самойлова родила Джигану четвертого ребенка. На снимке стоит надпись: "Оставайтесь дома". Видимо, артист хотел в шуточной манере дать понять, что выход на улицу во время пандемии коронавируса может быть опасен.   

"Главное, не забыл поставить значок с домиком", - отреагировал на фото Telegram-канал "Только никому". "Ку-ку", - комментирует Telegram-канал "НеМалахов". Как пишет kp.ru, снимок голого Джигана привел в замешательство его поклонников. Кто-то предположил, что после этого инцидента артиста отправили в наркологическую клинику США. Появилась также версия, что рэпер опубликовал кадр из своего нового клипа.

 

Если зайти на страницы Джигана и Самойловой в соцсети, то может возникнуть впечатление, будто супруги живут отдельно. Модель все время проводит с детьми, тогда как рэпер слушает музыку или готовит себе еду отдельно от родных. 

Напомним, что Джиган попал в наркологическую клинику после рождения сына. Тогда же появились слухи о разводе рэпера и модели. 

Модель Оксана Самойлова и рэпер Джиган поженились в 2012 году. За год до этого Самойлова родила дочь Ариелу. В 2014 году на свет появилась Лея, а в 2017 году - Майя. Давид родился 18 февраля этого года.

Видео: Самойлова показала реакцию Джигана, узнавшего, что у него будет сын

 

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