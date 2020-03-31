Госдума одобрила ужесточение наказания за нарушение карантина

Максимальное наказание — лишение свободы на срок до семи лет

Госдума приняла в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за нарушение карантина. Ожидается, что во вторник документ будет принят сразу в трех чтениях.

Законопроект предусматривает наказание в виде штрафа на сумму от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, либо лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, либо лишения свободы на срок до 3 лет.

Если нарушение карантина приведет по неосторожности к смерти человека или совершено умышленно с целью создать угрозу массового заболевания, россиянам будет грозить штраф от 1 до 2 миллионов рублей, либо лишение права на профессию на срок до 5 лет, либо лишение свободы до 5 лет.

В случае гибели двух и более лиц предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

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