Фейк на 10 миллионов: за недостоверную информацию накажут крупным штрафом

А могут и тюрьмой

Штраф до 10 миллионов рублей грозит юридическим лицам, которые позволят себе распространять фейковые новости об обстоятельствах, угрожающих жизни россиян – в том числе об эпидемиях. Поправку в Кодекс об административных правонарушениях приняла на заседании 31 марта Госдума.

Наказание в виде штрафа в размере от полутора миллионов до 3 миллионов рублей назначат юрлицам за "распространение в средствах массовой информации, а также в информационно- телекоммуникационных сетях под видом достоверных сообщений заведомо недостоверной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан", сказано в документе. К ответственности теперь привлекут и за фейки о принимаемых властями мерах по обеспечению безопасности населения.

Размер штрафа возрастет, если публикация подобной информации привело к смерти человека, причинила вред здоровью или имуществу, вызвало массовые нарушения общественного порядка или безопасности. Либо навредила объектам жизнеобеспечения, энергетики, промышленности или связи. В таком случае юрлиц оштрафуют на 5 миллионов рублей, а за повторное нарушение – на 10 миллионов, передает ТАСС.

Поправки внесены и в Уголовный кодекс. В соответствии с ними, распространителей фейков - физических лиц - могут лишить свободы на срок до 3 лет. Или же оштрафовать на 700 тысяч рублей.

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