Драматург Леонид Зорин умер после продолжительной болезни

Он написал пьесу "Покровские ворота"

Драматург Леонид Зорин умер в ночь на вторник, 31 марта. Ему было 95 лет.

"Он скончался сегодня ночью от остановки сердца. Муж давно и тяжело болел", - сказала вдова Зорина.

Место и время прощания с драматургом назовут позднее, передает ТАСС.

Леонид Зорин (настоящая фамилия - Зальцман) написал около 50 пьес, в том числе "Друзья и годы", "Варшавская мелодия", "Покровские ворота". Его произведения ставили в театре Георгий Товстоногов, Евгений Симонов, Юрий Завадский и другие режиссеры.

Зорин участвовал в работе над такими фильмами, как "Человек ниоткуда", "Царская охота", "Покровские ворота". В 70-е и 80-е годы ему вручили орден "Знак Почета" и Дружбы народов.

Видео: как автор "Покровских ворот" отмечал 95-летие

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