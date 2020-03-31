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Драматург Леонид Зорин умер после продолжительной болезни

11:26
  • вторник
  • 31 марта 2020

Он написал пьесу "Покровские ворота"

Драматург Леонид Зорин умер в ночь на вторник, 31 марта. Ему было 95 лет. 
Умер режиссер Владимир Ласточкин

"Он скончался сегодня ночью от остановки сердца. Муж давно и тяжело болел", - сказала вдова Зорина. 

Место и время прощания с драматургом назовут позднее, передает ТАСС

Леонид Зорин (настоящая фамилия - Зальцман) написал около 50 пьес, в том числе "Друзья и годы", "Варшавская мелодия", "Покровские ворота". Его произведения ставили в театре Георгий Товстоногов, Евгений Симонов, Юрий Завадский и другие режиссеры. 

Зорин участвовал в работе над такими фильмами, как "Человек ниоткуда", "Царская охота", "Покровские ворота". В 70-е и 80-е годы ему вручили орден "Знак Почета" и Дружбы народов. 

Видео: как автор "Покровских ворот" отмечал 95-летие

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