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Украина передумала сидеть на карантине

11:43
  • вторник
  • 31 марта 2020

Киев пересмотрит ограничительные меры

Длительного карантина Украина не выдержит. Страна не настолько богата, чтобы позволить гражданам несколько месяцев сидеть у телевизора и не работать – так что ограничительные меры придется пересмотреть, заявил украинский премьер Денис Шмыгаль.
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"Мы очень хорошо понимаем, что у большинства населения страны нет финансовой подушки и нет возможности 2-3 месяца просто сидеть дома. Люди должны зарабатывать деньги, экономику нужно запускать", - сказал Шмыгаль в эфире телеканала ICTV.

Премьер Незалежной отметил, что в связи с пандемией власти вынуждены были принять меры, которые в итоге привели к остановке малого и среднего бизнеса. Перед Киевом стоит задача оказать поддержку людям, которые лишились заработка. С этой целью создан фонд борьбы с новым коронавирусом, поправки внесены в государственный бюджет на текущий год.

По словам премьера, правительство прорабатывает несколько сценариев дальнейших карантинных мер – от кратковременного, но очень жесткого "китайского" до более мягкого, с "масочным режимом". По какому пути пойдет Украина, станет известно в ближайшие дни. Пока же действует режим чрезвычайной ситуации и общенациональный карантин.

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