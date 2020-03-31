"У дамы с дюн день рождения": Пугачева шутливо обратилась к Вайкуле

Она показала фото с подругой

Певица Алла Пугачева поздравила свою коллегу и подругу Лайму Вайкуле с днем рождения. 31 марта народной артистке Латвийской Республики исполнилось 66 лет.

"У дамы с дюн день рождения! Прекрасная и талантливая, живи долго и счастливо!" - написала Пугачева в Instagram, выложив фото с Вайкуле. Снимок был сделан летом. Подруги смеются, глядя в камеру.

В своем поздравлении Примадонна дала отсылку к шутливому видео, снятому прошедшим летом в Юрмале. Пугачева и Вайкуле стояли возле футбольных ворот и попеременно произносили дурашливую фразу: "Мы дамы с дюн, а те, кто нам подражают, они дамы без дюн".

- Здоровья вам обеим, девчонки! Зажигайте, красотки наши! - пишут в соцсети.

- Вы прекрасны, девушки.

- Какие вы хорошенькие.

- Вау, красавицы, обожаю Вас.

- Молоды и красивы, будьте здоровы.

Видео: Пугачева и Вайкуле попали в сети

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