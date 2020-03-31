Правительству разрешили вводить режим ЧС по всей стране

Законопроект приняла Госдума

Государственная дума во вторник рассматривает ряд законопроектов по ситуации с коронавирусом в стране. Заседание началось раньше обычного - в десять часов утра. Все предложенные правительством и одобренные профильными комитетами инициативы депутаты планируют принять сразу в трёх чтениях, передает "ТВ Центр".

В первую очередь рассматриваются меры поддержки населения, малого и среднего бизнеса, а также регионов. До уровня минимального размера оплаты труда будут повышены выплаты по больничным листам. Кроме того, уже приняты поправки в Уголовный и Административный кодексы. За нарушение санитарных правил и карантина вводятся штрафы до двух миллионов рублей и наказания в виде лишения свободы до семи лет.

Распространение гражданами заведомо ложной информации об эпидемии будет караться штрафами до 700 тысяч рублей или ограничением свободы до трёх лет.

Также в первом чтении принят законопроект о наделении правительства правом на введение в стране режима повышенной готовности и чрезвычайной ситуации. Кроме того, кабмин получил право устанавливать обязательные для исполнения правила поведения во время действия спецрежимов.

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