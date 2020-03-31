Сергунина: Мероприятия проекта "Малый бизнес Москвы" переводят в онлайн

Предприниматели не пропустят полезные лекции

Образовательные мероприятия проекта "Малый бизнес Москвы" для столичных предпринимателей переводят в онлайн-формат. Это позволит предпринимателям не пропустить полезные лекции, мастер-классы и тренинги, сообщается на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на заммэра столицы Наталью Сергунину.

"Чтобы быть успешным в любом деле, нужно постоянно анализировать лучшие практики и повышать свои компетенции. Процесс обучения должен быть непрерывным. Поэтому мы не планируем приостанавливать городские образовательные программы для предпринимателей. Они будут проходить онлайн", - приводятся в сообщении слова Сергуниной. Заммэра отметила, что количество бесплатных занятий будет регулярно увеличиваться.

Чтобы записаться на участие в онлайн-занятии, необходимо войти в личный кабинет на mbm.mos.ru. Это проект ГБУ "Малый бизнес Москвы", подведомственного городскому Департаменту предпринимательства и инновационного развития. Оно оказывает предпринимателям бесплатную консультационную и образовательную поддержку.

Далее надо зарегистрироваться на странице мероприятия. Улучшать предпринимательские навыки бесплатно и дистанционно можно также в "Онлайн-академии МБМ". Обучающие программы позволяют получить комплексное образование в бизнес-сфере.

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